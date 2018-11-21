藍營「黨內互打」！徐巧芯批背離韓總價值 王正德霸氣回嗆

2018-11-21 18:47

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市松山信義區「裸退」議員陳孋輝不滿有人用她前總幹事名義，要將她的支持者轉投給該區國民黨候選人王正德，而該區候選人徐巧芯補一槍質疑「王背離韓總（國民黨高雄市長候選人韓國瑜）乾淨選舉價值」。王正德傍晚未對陳孋輝多做評論，但反批徐巧芯「沒基層、攻擊別人上新聞！我這影響她（徐）什麼！」

松山信義區是藍營票倉有10席議員，民國黨現任議員1席、民進黨現任議員4席、國民黨5席。國民黨今年底提名6席，但民國黨議員徐世勳、親民黨議員候選人洪士奇都與台北市長柯文哲友好，分食藍營選票，該區藍營廝殺激烈，不時傳出「黨內互打」爭議，而國民黨則在該區對選民採取月份配票，盼6席全上。

爭議源自於陳孋輝許久之前的總幹事施炯良寫了一封信挺王正德，陳孋輝在臉書質疑「太權謀」、「我就公開說我只有一票，我會支持國民黨的配票機制，我不會投給王正德！」徐巧芯則臉書加碼批評，此舉是「假傳聖旨」、「惡質選風的領頭者，根本就是違背韓總的價值。」

王正德傍晚回應，坦言他請施炯良擔任他競選團隊執行長，施炯良過去支持陳孋輝，如今「個人名義支持我，希望藍軍全壘打，寫得非常清楚」，王正德還反嗆，「那是徐巧芯自己亂來，妳（徐）憑什麼這樣質疑我！」陳孋輝的選票誰都想爭取，而那封信則是針對非黨員，施炯良在地方有親友幾百個、屬於自然關係，「我一點也沒有破壞遊戲規則，選舉多次規矩正派；徐巧芯「自己沒基層」、「「攻擊別人上新聞！我這影響她（徐）什麼！」

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