陪「柯黑」吳崢掃街 黃國昌：不樂見挺誰、反誰做投票依據

2018-11-21 19:58

〔記者郭安家／台北報導〕時代力量主席黃國昌今天下午至台北市藍營票倉，陪黨籍松山信義區議員候選人吳崢掃街；吳崢昨天表態支持民進黨台北市長候選人姚文智，記者好奇時代力量與台北市長柯文哲關係？黃國昌說，時代力量走自己的路；要爭取選票，「就是有能力監督」，若沒這能力，不管你是挺誰、還是反誰，就因此作為議員投票依據，這不是我們期待真正深化的台灣民主。

黃國昌舉自己為例說，「不會有人說我偏袒民進黨、國民黨」，做的就是立委專業、監督角色，任何議員都一樣，爭取選票最好方式，就是有能力理性專業監督；他強調，挺誰、反誰做為投票依據，不是期待的深化民主。談到吳崢選擇批判柯文哲，背上「柯黑」罵名，黃國昌說，議員要監督制衡，不應該因為挺不挺誰，來決定市議員價值。

被問到時代力量與柯文哲關係如何拿捏？黃國昌強調，時代力量議員候選人走自己的路，要展現有沒有能力在議會專業監督。

黃國昌接著痛批，現在全台各地的議會不開會、不質詢，根本不知道做什麼！不管哪個縣市，過去都看到大量弊案，他不客氣請教，有哪一些是這些議員揭舉出來的，還是甚至很多地方議員自己捲入弊案？每次地方選舉，現任議員用自己派系組織、人跟前關係維持連任優勢，但真正議會表現成績單，才是選民判斷準則。

記者追問黃國昌支持哪位台北市長候選人？黃國昌說，「我根本沒有投票權，問我一點意見也沒有，任何台北市長候選人，他們要爭取的就是台北市民支持。」

黃國昌說，這是他第二度到台北市為時代力量選將掃街，第一次是在景美市場為大安文山區候選人林穎夢，而當時新北市新店區議員候選人曾柏瑜也有到場。

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