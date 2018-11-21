他力挺三立提告 臉書狂發5篇文喊「還護唇膏一個公道！」

有名嘴爆料三立電視台於高雄市長候選人辯論會前提供的「護唇膏」，害國民黨籍候選人韓國瑜（圖右）「喉嚨不適」、表現失常。（圖擷取自三立新聞）

2018-11-21 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕台灣九合一大選在即，各界關注的高雄選情白熱化，現又爆出三立電視台於辯論會前提供的「護唇膏」，害國民黨籍候選人韓國瑜「喉嚨不適」、表現失常。對此，資深媒體人王瑞德今（21日）於臉書上發表多篇貼文痛批「不要污名化護唇膏！」並支持三立提告，「還護唇膏一個公道！」

中天政論節目《新聞龍捲風》來賓名嘴謝寒冰在節目上指出，陳其邁與韓國瑜19日參加高雄市長候選人唯一一場辯論會，韓在上場前曾使用三立提供的護唇膏，之後辯論時發現「好像怪怪的、喉嚨開始痛」，暗指護唇膏害得韓在當天表現失常。三立稍早已發聲明駁斥該謠言，表示韓全程未使用過護唇膏，並要求《新聞龍捲風》及謝寒冰對此公開道歉。

資深媒體人王瑞德也在臉書上，陸續發表5篇貼文支持三立，他先以自身經驗打臉謝寒冰，「我在包括三立在內的電視台梳妝室塗了十幾年護唇膏為什麼喉嚨不會痛？」嘲諷「喔，原來我沒有要選高雄市長，沒有要辯論，又沒有要上什麼龍捲風丶深喉嚨，所以就從來沒受過任何影響！」接著又向三立喊話「支持告到底！刑事丶民事分開告！求償五百萬！」等，最後又預告「本人今晚助講神器：護唇膏」，將在上通告前塗好塗滿，還好奇「到底是那個品牌可以使人辯論時特別神勇？」甚至高喊「團購丶團購丶團購！」強調要「還護唇膏一個公道！」也希望該節目及名嘴能道歉，「還台灣電視乾淨空間！可以乾淨輸丶不能骯髒贏！」

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