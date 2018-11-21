韓國瑜擦三立護唇膏表現失常？ 盧秀燕這麼說…

2018-11-21 18:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕外傳韓國瑜辯論當天表現與擦了三立電視的護唇膏有關，對此，盧秀燕說，與韓國瑜很熟，她幫他澄清說，當天是韓國瑜感冒了，辯論前他來台中已經有感冒症狀，常看他選到衣服濕透，過於疲勞又睡眠不足，已經瘦了5公斤。

盧秀燕說，自己也瘦了3公斤，丁守中瘦4公斤，要贏得選戰，全憑堅強的意志力，在野黨選舉只能靠自己，付出心力要比執政黨多好幾倍，不像林佳龍有好的車隊、好的公務人員辦活動。

國民黨台中市長候選盧秀燕昨天宣布辭立委拚選舉；今天早上民進黨候選林佳龍直搗黃龍，到藍票倉北屯水湳市場拜票，下午盧秀燕回防，展開北屯、北區車隊掃街拜票，她說，這個市場自己至少跑了3次，林佳龍「平時要燒香，現在去，有點來不及！」

對網媒指國民黨內人士說投票日吹東北風導致空污，盧秀燕勝選會更大，盧秀燕面對媒體詢問，強調市民不會一天空污就改變投票意願，而且天氣變化難預測，是這2、3年來的空污嚴重，忍無可忍，讓她能贏過林佳龍，出發前她也發送現場支持者和記者口罩。

至於媒體再問球評石明謹在臉書上發文說，「如果不是假新聞，那就是這個黨有病」，盧秀燕則指有談到空污當天的投票率只有林市長，認為球評談的是林佳龍，強調到目前自己都沒談到這問題，都是媒體在問我。

盧秀燕也說，台中市長投票率一直約為7成，自己的主要票源來自中間選民，她會透過空污、幼教等政見，打動選民，這幾天空氣又不好了，她也發口罩。

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