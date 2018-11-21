護唇膏事件惹議 謝寒冰：沒有要影射絕對不道歉

2018-11-21 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜，19日參加高雄市長電視辯論時表現不盡理想，對此名嘴謝寒冰在政論節目上透露，據說韓在梳化時，塗了護唇膏後「開始覺得不太對勁，好像怪怪的，然後喉嚨開始痛」，三立針對此事也聲明表示，此為不實指控，將對此提告，不過今日謝寒冰在受訪時表示自己沒有影射的意思，絕對不會道歉。

對於謝寒冰在政論節目中的言論，《三立》在聲明書指出：「韓國瑜先生於參與系爭辯論會時，本公司梳化人員僅幫忙於臉上及頭頂補粉，並無任何為韓國瑜先生擦護唇膏之情事。」除此之外，也表示絕不容中天電視《新聞龍捲風》節目以罔顧媒體責任之假新聞進行汙衊，限24小時內公開澄清致歉，不然將逕行訴追相關人等之民刑事責任，決不寬貸。

而今（21）日謝寒冰在接受《三立》採訪時表示，韓國瑜擦護唇膏一事是「聽別人轉述的」，但是「我很確定這個轉述是正確的」，對於記者提問「化妝師表示沒有擦護唇膏，這個部分會道歉嗎？」他表示「我絕對不會道歉，因為我得到的訊息是正確的」，甚至表示「歡迎三立去提告」。

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