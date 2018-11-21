擦護唇膏導致喉嚨痛？ 韓國瑜：擦後有點不適應

2018-11-21 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長候選人陳其邁與韓國瑜日前在三立電視台進行辯論會，卻傳出有名嘴指稱，當天韓國瑜曾聽信梳化的建議，在嘴上塗了《三立電視台》提供的護唇膏，導致辯論時喉嚨疼痛，三立對此反駁，強調沒有此事。不過韓國瑜今日在接受媒體訪問時提及，指擦了後有點不適應。

名嘴謝寒冰在中天《新聞龍捲風》說，韓國瑜當天曾聽信梳化的建議，在嘴上塗了《三立電視台》提供的護唇膏，導致辯論時喉嚨疼痛。這樣的說法引發《三立》痛斥是不實指控，並公布相關畫面強調，當天並未幫韓擦護唇膏，同時也要求謝及《新聞龍捲風》製作人在24小時內公開道歉，否則將提告。

據《TVBS》報導，今日下午韓國瑜針對此事回應，指「擦了後有點不適應」。《TVBS》在報導中則指出，韓當時確實有擦護唇膏，只是嘴唇有一些黏，講話不方便。

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