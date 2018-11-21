遭罵「母豬」後首度回鄉 陳菊陪陳歐珀車隊掃街

總統府秘書長陳菊（中）今天返鄉，陪同陳歐珀（左）車隊掃街拜票。（記者江志雄攝）

2018-11-21 17:55

〔記者江志雄／宜蘭報導〕總統府秘書長陳菊被國民黨主席吳敦義暗罵是「肥滋滋的大肥豬」後，今天下午首度返鄉輔選，陪同民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀掃街拜票，她呼籲鄉親冷靜思考，選出合適縣長人選。

陳菊出身宜蘭縣三星鄉，標榜宜蘭女兒，吳敦義夫人蔡令怡則是宜蘭縣壯圍鄉人，吳敦義身為宜蘭女婿，竟暗罵宜蘭女兒，引起各界譁然，連國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙都認為，吳敦義的發言不適當，她無法認同。

陳菊今天先到陳歐珀溪南競選總部致詞，再帶領陳歐珀等人搭宣傳車到羅東鎮掃街拜票；陳歐珀說，吳敦義侮辱宜蘭人女兒，讓人痛心，他的道歉沒有誠意，宜蘭人不認同。

陳菊表示，民進黨在宜蘭長期執政，勢必有人滿意，有人嫌棄，不是每位縣長都能拿到一百分，她意有所指地說，接替人選必須有縣政藍圖、執行能力、規劃願景，投票前夕，請鄉親冷靜下來，思考誰有辦法帶領宜蘭向上提升，創造更好的未來。

陳菊說，自己離鄉出外40年，投票前夕專程回鄉，為陳歐珀加油打氣，表達關心之意，更期盼鄉親做出明智的抉擇。

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