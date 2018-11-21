韓粉甘甘、凍末條都收錄！神曲《高雄愛NG》酸度爆表

網友自製《高雄愛NG》，被直呼酸度破表。（圖擷取自我們顧面桶臉書粉專）

2018-11-21 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕距離九合一大選投票日只剩3天，近期內網路上爆紅一段勁歌MV《高雄愛NG》，將國民黨高雄市長候選人韓國瑜的政見都融合在歌詞裡，影片中則有韓粉們的脫序行為，上線剛過24小時已有數萬人觀看，網友大呼「超酸的啦」！

臉書粉絲專頁「我們顧面桶」昨（20）日下午4點51分，貼出勁歌MV《高雄愛NG》，改編自名樂團五月天的《戀愛ING》，將韓國瑜各項政見融入歌詞，包括開賭場、迪士尼、挖石油、愛情摩天輪等，還提到韓國瑜將吸引俄國、沙國富豪開遊艇到高雄港等言論。

但歌曲MV中的背景影片均是韓國瑜被抓包出動演員、涉嫌造假的新聞片段，還有親中媒體找來韓粉崩潰、稱愛河水可以喝、日月潭茶葉蛋變鹹雞蛋等報導畫面，以及目前高雄市街道掛著韓國瑜競選看板的現況，令網友感到酸度破表。

許多網友看完影片後，均感到相當有趣，相繼留言指出「有夠婊」、「ㄎㄧㄤ到爆，舒壓」、「有夠酸，還下廣告勒！」、「拜託！可以tag五月天嗎？」、「幹我快笑死XD」、「不多說吧，必須唱起來」、「太有才了」、「坐看週六晚上韓迷供韓導酸宗痛選主席」。

觀看影片請點擊下面

勁歌MV《高雄愛NG》

《高雄愛NG》歌詞全文

造假演戲 網路攻擊和我沒關係

耍耍嘴皮 政見亂提你也沒關係

超感謝你 高雄鄉親 真有人情味

呼阮擱再站起 KMT KMT KMT

高雄大賺錢 來挺 韓國瑜

來去挖石油 賭場 還有迪士尼

高雄要HAPPY 來挺 韓國瑜

摩鐵摩天輪 刺激 有你高雄呷到百二 你是皇帝 不能集會遊行和抗議

不教母語 阿嬤和孫用心電感應

割雙眼皮 加送包皮 50塊美金

你就是韓總經理 ㄊㄇㄍㄅ ㄊㄇㄍㄅ ㄊㄇㄍㄅ

高雄愛NG 來挺 韓國瑜

分什麼藍綠 黨派 我是假中立

高雄愛NG 我挺 韓國瑜

網軍都搬來 這裡 高雄五百萬人CITY

一心二聖三妻四妾五筒六餅七坐八爬九份十面埋伏來夜襲

黃安馬上回台 力挺韓國瑜 KMT KMT KMT

高雄愛NG 來挺 韓國瑜

分什麼藍綠 黨派 我是假中立

高雄愛NG 我挺 韓國瑜

網軍都搬來 這裡 高雄五百萬人CITY

搬來 這裡 高雄五百萬人CITY



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