曝法律證據 謝長廷：韓國瑜什麼都不知道，就攻擊別人

國民黨高雄市長候選人韓國瑜透過影片談所謂「民進黨的選舉奧步與抹黑」，謝長廷（見圖）公布法律證據自清，更說韓的問題就是什麼都不知道，就攻擊別人。（資料照）

2018-11-21 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜，昨在臉書分享對台灣近年民主政治發展的感想，指出民進黨在選情五五波時，慣用伎倆就是抹黑。駐日代表謝長廷反批，「韓國瑜的問題是自己什麼都不知道，就攻擊別人」。

謝長廷今在臉書表示，韓國瑜透過影片談所謂「民進黨的選舉奧步與抹黑」，韓更提到「以高雄市的選舉為例，像是謝長廷、吳敦義的錄音帶事件」。

謝長廷公佈當時檢察官對吳敦義的起訴書，以及吳敦義被高雄地方法院判有期徒刑10個月的判決書，謝長廷指出，吳敦義陣營散播抹黑他的錄影帶、錄音帶被視為犯罪事實，反問「當時中央是國民黨執政，法院沒有證據敢這樣判嗎？」

謝長廷說道，雖最後高院以「是吳陣營做的，但吳本身不知情」為由改判無罪，他再度反問「問題是吳陣營做的，自然是國民黨的奧步，怎麼會是民進黨？」，

談及另一捲緋聞錄音帶不是他提供的事實，謝長廷指出，法院也已經認證，判決誣指他的陳春生、林宏明兩人有罪入監，並賠償他共230萬元確定，希望韓國瑜以後不要再亂扯錄音帶事件。

謝長廷臉書貼文

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