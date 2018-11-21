黃金72小時 鄭文燦將跑遍各市場、行政區

爭取連任的桃園市長鄭文燦爭取黃金72小時，在大園市場拜票。（記者謝武雄攝）

2018-11-21 16:57

［記者謝武雄／桃園報導］爭取連任的桃園市長鄭文燦今天早上在大園市場拜票，對於媒體問及最後選戰策略時，鄭文燦表示，最後階段會把所有市場、行政區，用徒步或車隊掃街的方式走一遍，各區活動也盡量參加，爭取選民能夠共同支持，因為這一張票很有價值，但最重要的是要投票，所以最後的黃金72小時，會訴求選民投票。

鄭文燦說，以往沿海4鄉鎮號稱是綠營的大票倉，因為他對蘆竹、大園、觀音、新屋等沿海4區也比較了解、比較有感情，扎根也比較深，過去4年來沿海長期以來的問題，都一件一件定案或解決，未來沿海仍然需要更多大型建設，以航空城計劃為例，假設沒有鄭文燦當選市長，可能還停留在正反對決的階段，現在能夠縮小爭議、定案而且進入實質開發，這就是一個里程碑。

鄭文燦表示，競爭對手其實對沿海並不了解，在選舉期間，也只是用開記者會或蜻蜓點水的方式競選，只有鄭文燦了解沿海居民、支持沿海發展、讓沿海的生活品質能夠進步，他很有信心，在蘆竹、大園、新屋、觀音4個區，都會有很理想的得票。

鄭文燦早上6點就到桃園區果菜市場拜票，與攤販及購物民眾話家常，也有不少攤販送上好彩頭，預祝鄭文燦高票當選，在7點左右又趕往桃園永和市場，很多婆婆媽媽看到鄭文燦拜票，都很高興上前握手，也祝他高票當選，而在9點左右才趕往大園市場拜票，也獲得民眾熱烈歡迎。

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