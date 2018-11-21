醫界人士發聲挺柯P 恩師朱樹勳、前長官張金堅也來了

2018-11-21 17:14

〔記者黃建豪／台北報導〕柯文哲台北市醫師後援會今天下午在台大校友會館舉辦「挺柯P記者會」，共有33位醫界人士發聲支持台北市長柯文哲，還找來柯P的兩位前長官，前亞東醫院院長朱樹勳與名醫張金堅站台。讓柯文哲到場時也笑稱，醫界很注重倫理，看到以前台大的兩個外科主任在這，讓他不敢造次。

柯文哲台北市醫師後援會長洪德仁說，今天到場支持柯文哲的人包括基層醫師、醫師之友或醫師親友代表，都是自發性一起站出來挺柯P。而根據簽到名單統計，今天共有33名醫界人士到場。

朱樹勳說，當初台大的ICU（外科加護病房）主任很難做，只有柯文哲願意接下來，當時他就曾對柯文哲說，「你一定會紅」，但沒想到直接紅到台北市去。朱樹勳也肯定，柯文哲已經確實改變台北的選舉、政治文化，讓現在的選舉跟以前不一樣，但柯文哲粉絲太多，所以，有的人才會講些不實在話的來影響柯文哲。

面對柯文哲的紛紛擾擾。朱樹勳稱，這是「匹夫無罪、懷璧其罪」，因為柯文哲粉絲太多，大家才會想辦法要讓柯文哲的支持率下降，但柯文哲其實都很實在做事，沒什麼在為自己的事。就外傳醫界不太滿意的兩岸一家親說法。朱也說，兩岸一家親是務實，希望雙邊合作讓台灣更好，至少就他個人而言可以接受。

張金堅也表態說，他能以專業的立場說，大家最質疑的老人年金，以齊頭式發放是不對的，柯文哲做的肺炎疫苗、公車、捷運優惠等，都是在落實讓年長者都享受到福利，因為他們照顧的病人有行動不便、亞健康、不健康，可能需要客製化照顧，但齊頭式的照護，會造成有人受惠、有人不受惠，因此希望大家拿出智慧支持柯文哲。

柯文哲到場後也說，他從政以來，只是把在醫界的好習慣帶進政界，包括： 吃苦耐勞、反省改進、講求科學證據，還有醫師真的不分藍綠，因為病人送進醫院，不可能去問是國民黨還是民進黨，所以當市長後，也不會去區分民眾。

柯文哲說，現在台北市政府一級首長中，醫師的比例很高，從市長、聯合醫院院長、衛生局長、前社會局長，前副秘書長李文英、到民政局長都是藥師出生，一級首長中光醫學院加土木系就佔一半，因為物以類聚，大家都很習慣比科學政策「不畫唬爛」，就讓台北市政府的效率越來越高。他最後還打趣向在場醫師發問，「想要去市政府上班， 可以考慮看看。」

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