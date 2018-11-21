合體鄭文燦 蘇嘉全：政治很簡單，選會做事的人

蘇嘉全、鄭文燦為市議員候選人張肇良站台。（記者許倬勛攝）

2018-11-21 17:00

［記者許倬勛／桃園報導］選情強強滾，尋求連任的市長鄭文燦緊鑼密鼓跑選務行程，為穩住客庄票，今天上午先到龍元宮辦理客家建設說明會，再轉往市議員張肇良競選總部與立法院長蘇嘉全合體，鄭、蘇兩人互動融洽，所到之處民眾熱情簇擁，蘇嘉全說，他是國會議長要保持行政中立，來到龍潭只是與民眾「聊聊天」，政治很簡單，投給會做事、肯打拚的人就對了。

蘇嘉全遲到約20分鐘，下車後受到民眾熱情歡迎，進入會場後以客語向民眾問好、逐一握手致意，緩步走向鄭文燦、立委鄭寶清、蔣絜安及張肇良等人。

「很少人能像鄭市長一般，執政不分藍綠又政通人和、積極建設」蘇嘉全接過麥克風，開口大讚鄭文燦執政成績，短短4年翻轉桃園，讓這座城市變得不一樣，他說，身為國會議長需保持中立，但相信市民會以執政成績選擇最好的人。

蘇嘉全稱此趟是來桃園「聊天」，因張肇良父親張貴木是前國大代表，是他在國民大會的好前輩，兩人交情甚篤，於情於理都應來龍潭一趟，蘇說，張肇良深耕基層、為民喉舌，週六晚上這裡（競總）肯定會放鞭炮歡慶。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/