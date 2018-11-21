吳敦義辱陳菊、高雄辯論、金馬獎爭議 民進黨：選前三大事件

2018-11-21 17:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底九合一選舉逼近。民進黨發言人鄭運鵬今天於民進黨中常會後指出，選對會共同召集人林錫耀會中分析，近一週影響選舉的重大事件，包括國民黨主席吳敦義「母豬說」、金馬獎典禮中國來賓言論爭議及高雄市長辯論。鄭運鵬說，他個人綜合林錫耀的分析，保守來說，「整體而言，這三個事件對於民進黨（選情）沒有負面影響」；其中，高雄市長辯論是選舉事件，但金馬獎及吳敦義言論，未必是選舉事件，但選民自有評論。

鄭運鵬會後轉述指出，林錫耀也說明上述三項事件；媒體則追問，影響是「加分」或是「減分」，鄭運鵬只說，「我們有觀察，但不分析對誰有利。」

鄭運鵬說，吳敦義以粗鄙言論針對總統府陳菊，吳敦義事後雖有道歉，但很顯然被外界認為「沒有誠意」，且有很多牽拖之詞；而金馬獎中國來賓發言爭議，也讓外界認為，中國對於台灣民主及言論自由，那麼容易在典禮上被入侵、霸凌，引起社會反感。

在高雄市長辯論部分，鄭運鵬說，普遍上來說，各界都認為，民進黨提名的市長候選人（陳其邁）在辯論的準備、市政瞭解上，都有下功夫，也獲得肯定。

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