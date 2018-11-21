蔡正元狀況外！質疑陳其邁不懂石化產業 反遭打臉

陳其邁連日來在高雄市掃街。（記者葛祐豪攝）

2018-11-21 16:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前立委蔡正元在臉書嗆陳其邁在電視辯論的提問，不了解高雄石化業的税籍已設在高雄，「你真的當過立委嗎？」對此，陳其邁今天打臉他說，那題是他提問韓國瑜的，當然有他提問的方式，他怎麼會不清楚？

還原當天陳其邁的提問，主要是問韓國瑜說，石化產業佔高雄市總產值13.2％，石化產業有何發展空間？你是否贊成14家石化廠稅籍遷到高雄？

韓國瑜則回答，他當市長後，會針對產業聚落重新檢討，石化業會生金雞蛋會特別重視，但產業細部，他承認不是這麼了解，但不代表不重視，接著扯到太平島開採石油，不是在島上，是海域開採石油，如果有朝一日，太平島開採石油，一定要分高雄市一杯羹。

事實上，2016年起，高雄14家的石化公司的總部已遷回高雄，稅籍當然也歸高雄所管，陳其邁這個問題其實是「陷阱題」，韓國瑜也中計坦承他不了解，還扯到太平島挖石油，但石油不代表石化業，顯然韓國瑜對高雄重點產業石化業並不了解。

蔡正元更是狀況外，以陳其邁的發問，推斷陳其邁不了解石化業的税籍已設在高雄。

蔡正元在臉書上說，陳其邁問韓國瑜說，要不要把高雄石化業的税籍都搬到高雄？這個問題實在令人傻眼？

蔡正元指出，韓國瑜很久沒當立委，不了解税籍問題可以諒解，但陳其邁是現任立委，竟然不懂還問這種問題，實在令人傻眼。真的忍不住要問陳其邁，「你真的當過立委嗎？」

對此，陳其邁今天下午受訪時說，那題是他提問的題目，當然有他提問的方式，「我怎麼會不清楚，我在這裡長大，那麼久的一段時間。」

陳其邁說，他主要是要問韓國瑜，對於石化產業發展的看法，但韓國瑜答不出來，卻提到太平島挖石油，所以蔡正元應該要多教教韓國瑜太平島，或石化產業的轉型、循環經濟怎麼做。

陳其邁表示，蔡正元跟韓國瑜應該也算是熟識，其實，石化產業也不應該問蔡正元，他應該也不是那麼懂，應該是要問中油或台塑、或者是跨國的循環經濟、綠能公司。

陳其邁說，就好像漁業政策，當然要去中芸跟汕尾漁港才知道，所以他問的問題都很貼近在地，他原本是期待有一個比較好的政策辯論，透過辯論或者各種不同的方式，向人民說明清楚最重要。

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