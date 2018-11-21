三立中天「韓」戰爆發！化妝師親爆「護唇膏」內幕

2018-11-21 16:33

〔記者吳志偉／台北報導〕陳其邁與韓國瑜19日參加高雄市長候選人唯一一場辯論會，意外扯出名嘴謝寒冰在中天《新聞龍捲風》爆料，韓國瑜當天聽從電視台化妝師的建議，塗了「護唇膏」之後，突然覺得自己「好像怪怪的、喉嚨開始痛」，並形容韓國瑜頻出現抿嘴唇、喝水動作，才會表示失常。對此，三立憤而提告，並要求中天公開道歉，沒想到一條「護唇膏」竟引爆兩家電視台之間戰爭。

三立在聲明書指出：「韓國瑜先生於參與系爭辯論會時，本公司梳化人員僅幫忙於臉上及頭頂補粉，並無任何為韓國瑜先生擦護唇膏之情事。」除此之外，也表示絕不容中天電視《新聞龍捲風》節目以罔顧媒體責任之假新聞進行汙衊，限24小時內公開澄清致歉，不然將逕行訴追相關人等之民刑事責任，決不寬貸。

另外，《三立新聞網》訪問當天負責替韓國瑜上妝的化妝師Lesley，她解釋：「整個過程就是吸油、補粉，整場辯論會上都沒有使用到護唇膏，當初連要化眉毛時都說不用，第二次上妝時是要進會場了，其實當下時間有點趕，在門口也只有快速簡單的補個粉。」也提到因為韓國瑜的髮型關係，「補粉是為了避免反光」，並強調：「他當下是開心的，也沒有說身體有狀況。」至於中場休息時並沒有補妝，直到說明會時才再補粉。對於這場「護唇膏風波」，化妝師相當錯愕，直呼：「根本沒有使用護唇膏啊！」

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