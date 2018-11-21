掃街遭攔車陳情 侯友宜比YA惹怒陳抗者

大觀社區自救會成員今趁著國民黨新北市長侯選人侯友宜車隊掃街出發前，攔車陳情，侯友宜當下僅比ya回應。（記者葉冠妤攝）

2018-11-21 16:10

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天下午在新莊車隊掃街，從新莊保元宮上車出發前，卻遭板橋大觀社區自救會攔車陳情，過程一度發生推擠拉扯，當時人已經上車的侯友宜則面露微笑，更回比「YA」手勢，行徑惹怒自救會成員。

大觀自救會成員表示，他們已經不只一次向侯友宜陳情，寄過公文、陳情書等，10月底也造訪過侯友宜競選總部，侯一再宣稱市民最大，要讓市民過好日子，卻動用幾近百名警力對付迫遷戶。

自救會成員說，他們不過是希望侯友宜能簽署承諾書，希望他上任後修改新北都市計劃規定，但侯今天卻只顧在鎂光燈前作秀，只顧選舉卻不正視大觀社區的強拆危機，「他的回應是甚麼？傻笑，對大家比YA，對這些迫遷戶比YA，他到底是怎麼樣的心情面對我們？」

對此，侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，大觀社區主管機關屬於退輔會，對於這樣的陳抗行為我們能夠理解，也希望中央政府盡速拿出解決方案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/