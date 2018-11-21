陳菊又遭人身羞辱「肥菊花」 國民黨緊急發聲明切割

2018-11-21 16:02

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義日前才因為「母豬說」諷刺總統府秘書長陳菊，引發爭議，今日又傳「KMT中生代聯盟」粉絲專頁分享貼文，以「噁心肥菊花」嘲諷陳菊，為了避免再度衝擊高雄市的選情，國民黨下午緊急聲明切割，「該粉絲專業所有言論均不代表本黨，必須自負言責。」

國民黨文傳會聲明指出，該粉絲專頁為一洪姓民間人士於2014年12月成立，「與本黨沒有任何關係」，而且該黨已洽請該粉專負責人將相關貼文撤下，並更換粉專名稱，以避免與國民黨造成混淆。

聲明中還指出，「對於涉及人身攻擊的網路貼文，本黨的立場為：不贊成、不支持，不鼓勵。敬請社會大眾與媒體共同監督，一同維護民主法治的基本價值。」

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