林佳龍臉書貼文 感謝市府員工默默付出

2018-11-21 15:56

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍在臉書貼文感謝市府團隊，他感性地說，過去4年，最辛苦的就是市府團隊同仁，每天默默完成好多事、解決好多問題，大家的辛苦需要被看見，也值得被肯定，期待未來4年能一起達成那些未完成的任務。

林佳龍表示，「如果說台中曾帶給你感動，是因為這裡有無數公務同仁在默默付出」，過去4年，最辛苦的就是市府公務同仁，市府工作在服務市民，這麼大一座城市，需求多元又複雜，「怎料，4年前又來了一個『要求很多』、『有點難搞』的林佳龍。他要謝謝大家包容他的固執，許多時候，還給他更多驚喜，包含今年盛大開幕的台中世界花博。

林佳龍說，市府團隊的同仁每天默默地完成好多事、解決好多問題，不了解的人，長久對公務員有刻板印象，所以，同仁的付出有時會被視為理所當然，同仁的堅持有時會被說是偷懶怕事。但他知道不是這樣的，一疊又一疊文書、一場又一場會勘，任誰都覺得辛苦，卻只有同仁們有辦法完成任務。

林佳龍也說，4年前，他承諾為大家爭取更多人力和待遇，並改革不合理的體制，經過不斷爭取，終於增加市府的正式員額約850位、約聘僱同仁近230位；市府一視同仁，把中央為軍公教加薪3％的政策，擴大到約僱人員與臨時人員；對於工作繁重的清潔隊員，用3年的時間增補900名人力，而且把每月清潔獎金提高到8000元，用實質的回報與獎勵來感謝辛苦的清潔隊員。

他強調，大家的辛苦，需要被看見，也值得被肯定、獎勵。每一天，市府一直在改變這座城市，當越來越多人，一來到台中就對美麗的水岸花都、煥然一新的交通建設，為之驚艷，他知道，這些掌聲，屬於同仁們。他也期待未來4年能一起達成那些未完成的任務，因為能和市府同仁一起共事，他覺得非常驕傲。

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