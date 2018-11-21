陳歐珀陣營演行動劇 問縣民要選「魁儡」縣長？

民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀競選團隊，今在溪北競選總部演出行動劇，暗諷國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙是魁儡。（記者林敬倫攝）

2018-11-21 15:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀競選團隊，今在溪北競選總部演出行動劇，介紹某城市父母官的一天，問宜蘭縣選民是否要選出一個「魁儡」縣長，行動劇主人公是地方父母官阿珠，對公文一竅不通，業務要由兒女決定，並與城市財團勾結，暗諷國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙是魁儡。林姿妙陣營指出，對於這些天的不實指控，已具狀提告。

陳歐珀競選總部青年軍今設計一齣行動劇，劇情以「父母官的一天」為主題，以KUSO行動劇演出方式，表達宜蘭鄉親對要是產生一個魁儡縣長的憂慮與擔心。

陳歐珀陣營指出，行動劇內容講述一個城市的父母官阿珠，對於縣政業務不熟悉整天只要裝扮花枝招展笑臉迎人，對於批示公文一竅不通，所有公文業務都要透過兒女決定，且與城市內外財團勾結，引進礦石採取、土地開發等案，甚至無法回答媒體提問。

前宜蘭社區大學校長張捷隆表示，行動劇雖然是讓大家感到輕鬆有趣，但其實更重要的是要發人深省，究竟我們是否要魁儡父母官？一個腦筋不清楚的人凡事都要靠兒子、女兒幫她處理，這像是我們的父母官嗎？呼籲宜蘭縣民真的要再好好想一下。

民進黨宜蘭縣選舉對策委員會召集人林進財指出，行動劇交由宜蘭人自己想像，先前競選總部已針對國民黨候選人提出質疑，剛剛的行動劇表演宜蘭人的憂心，不要選出「魁儡」首長。

林姿妙陣營表示，針對民進黨宜蘭縣黨部及陳歐珀縣長候選人，在選舉期間以不正當的政治手段，對林姿妙汙衊和抹黑，且進行「散布謠言或傳播不實之事」，實在不勝枚舉，林姿妙已於10月份對於二備金的指控委請律師處理的同時，一併提起意圖使人不當選之訴，對於這兩天的民進黨團的不實指控，也檢送機關資料，併案處理，相關案件已進入司法程序。

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