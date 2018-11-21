憂選舉假新聞及網路霸凌 全志盟呼籲選後立法限制

2018-11-21 16:02

〔記者林曉雲／台北報導〕選舉假新聞及網路霸凌四起，全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱今天表示，台灣的民主再度走到十字路口，因網路的即時性與無處不在特性，中國等網軍利用假消息、假新聞，在台灣選舉中「帶風向」，且大量霸凌灌暴支持執政者的臉書，他呼籲政府應比照歐洲國家，在選後立法限制網路假新聞的惡意攻擊，以維護得來不易台灣自由民主。

吳褔濱直言，幾十年的努力，台灣創造了華人民主奇蹟，並不會因為假新聞及網路霸凌而消失不見，對於假新聞和網路霸凌應視為台灣正在打「網路病毒的疫苗」，一定會有短暫的不適與適應期，但選後政府的態度很重要，面對台灣媒體環境的惡質化，中國網軍長驅直入干涉台灣，台灣政府必須積極的面對，例如可效法歐洲國家透過嚴格立法，限制網路假新聞的惡意攻擊，來反治蘇聯的網軍介入歐洲國家民主政治，選後立法院應該儘速立法，才能維護得來不易台灣自由民主，台灣的民主政治才能「轉骨」成功。

吳福濱表示，中國成立20萬名網軍，加上基層公務員約200萬人組成五毛黨，今年台灣選舉可以看出這股網路大軍涉入有多深，中國的優勢網軍近年更開始本土化，全面改用繁體字，五毛黨註冊於外國，加入台灣各大新聞網站、網路論壇、社群媒體，網軍利用假消息、假新聞在台灣選舉中「帶風向」，且大量霸凌灌暴支持執政者的臉書，並經台灣特定立場媒體引用報導，企圖讓社會知名人物害怕噤聲；另一方面，中國網軍對於所支持的候選人，動輒幾十萬的按讚與正面留言，帶動台灣選民的跟風。

吳褔濱直言，台灣今年還出現一個非常特殊的「反政府政策」意識形態群體，他們有狂熱的動員能力，支持他們的候選人可以不必有道德規範，例如台灣重現仿冒侵權影片、成大假民調、假籖詩、假農民下跪、假戴耳機等等，令人失望的是部分新聞媒體，因立場放棄新聞專業和公信力而大加報導，這在一般民主國家前所未見且匪夷所思，呼籲這些現象在選後需要各政黨溝通化解，以及台灣人更多的省思，台灣政黨亦應培養優秀的從政者，縣市長選舉勿推出重私利的候選人，讓政黨擁護者可以光明正大的支持。

吳褔濱提醒，中國一位劉姓留美學生「Vlog心聲」在YouTube迅速爆紅，極權獨裁社會成長的年輕人，享受自由民主人權美國環境之後，認為「人生而自由，沒有什麼比自由可貴，台灣已經民主自由了，絕不能被獨裁統一，除非中國自由民主投票，再來談統一吧！」、「台灣和中國是兩個政治實體，誰也管不了誰」，短短幾天已有40多萬人點閲，卻被要求趕快認錯，讓他感到害怕；另有一份雜誌的專題報導亦指，中國在台灣留學生，稱台灣的民主政治是自由到「大逆不道」，很讓人羨慕，由此可見台灣的民主力量已影響了中國年輕人。

而依台灣民主基金會今年委託政大的調查結果，台灣年輕人對民主政治支持度高達8成，台灣年輕世代從小到大享有民主自由，像呼吸一樣的自然，政黨輪替非常自然，天然獨像吃飯喝水一樣自然，因為民主選舉，年輕人對政府施政有批評及選擇的自由；調查亦顯示大部分年輕人希望台海維持現狀，將來極權中國即使民主化，有7成以上的人也不願台灣與中國統一，吳福濱表示，這是台灣人真正的心聲，也才是事實和真相。

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