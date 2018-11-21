社區修繕補助500萬 劉茂群批：拿行政資源輔選

市議員劉茂群批評市府拿行政資源為特定人士輔選。 （記者謝武雄攝）

2018-11-21 16:24

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議員劉茂群今天召開記者會，痛批市府利用公款幫特定議員助選，她說，桃園市訂有公寓大廈修繕補助辦法，對於重大設施5年可申請一次，最多補助1/2費用、不超過25萬元，但市長鄭文燦為了幫助同黨呂林小鳳選舉，竟然同意補助八德力霸倫敦城500萬元修繕公共設施，這不僅破壞現有的制度，更是拿行政資源輔選選舉。

呂林小鳳則表示，力霸倫敦城社區將近2000戶，由於社區大廈地下室停車場柏油損害嚴重，初步估計全面鋪設要500萬元，社區多次向市府陳情，鄭文燦去年底參加管委會年終晚會時，管委會也利用機會邀請鄭文燦會勘，鄭文燦看完現況後同意補助，由於她是唯一在場的議員，管委會才委託她居中協調，如果當時在場的是劉茂群，這個案子就是劉茂群處理，絕對不是為特定人士助選。

市府建管處長邱英哲表示，基本上公寓大廈修繕訂有補助辦法，並視社區規模，明定2年週期小修繕，補助2到8萬元，5年週期大修繕補助10到25萬元，力霸倫敦城今年曾提出大、小修繕申請，由於都在週期內，因此未通過申請，至於市長專案簽准則不在此限，也沒有補助1/2費用限制。

邱英哲說，力霸倫敦城地下室停車空間鋪設是由八德區公所施工，建管處利用今年公寓大廈修繕補助結餘款補助334萬元，其餘由八德區公所自籌。

劉茂群表示，桃園市有管委會社區高達5686個，為求公平才會訂定公寓大廈修繕補助辦法，如今市府選前行政資源大放送，獨厚呂林小鳳，造成不公平的選舉，市府不應該大小眼，只補助執政黨市議員爭取的社區大樓，全市5686個社區，如有類似需求，也應一視同仁全部補助，以免落人口實。

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