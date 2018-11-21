蔡英文：用選票告訴全世界，我們不是中國台灣

2018-11-21 15:22

〔記者楊淳卉／台北報導〕九合一選戰本週六（24日）登場。兼任民進黨主席的總統蔡英文今於民進黨中常會發表談話。蔡英文先是下達命令，要求全黨全力催票；她並提出5大理由，拜託台灣人民支持民進黨提名或推薦的候選人，更呼籲支持者「每一票都不能少」，請大家站出來投票，用手中的這一票告訴全世界，台灣就是台灣，我們是台灣，從來不是中國台灣。

中常會上並發表最後一波「改革不回頭，鬥陣顧台灣」電視CF影片。蔡英文表示，領先的縣市，需要再多1票，進步力量才能更穩固。激戰的縣市，需要再多一票，關鍵時刻突破決勝。落後的縣市，更需要再多一票，集中力量，逆轉求勝。

蔡英文並提出「鞏固台灣民主」、「確保選舉格調」、「告訴全世界台灣不會在壓力下屈服」、「挺台灣改革和建設」、「支持會做事情最優質的候選人」等5大理由，請求支持者出來投票。

蔡英文表示，這場選舉來自境外力量的干預鋪天蓋地，尤其是假消息到處流竄，目標就是要用網路霸凌跟網路洗版，讓不同的意見的人閉嘴。我們要用手中的這一票，告訴這些境外力量，台灣的民主不會倒下去。

蔡英文表示，民進黨的對手，用造假、抹黑，甚至是令人心痛的人身攻擊跟歧視的言論來傷害民主。連總統府秘書長陳菊也變成受害者。如果不同意這麼惡質的攻擊，請大家站出來，投下這張票，告訴我們的對手，政治不能泯滅人性、不能沒有義理。

蔡英文指出，中國的壓力無所不在，甚至連金馬獎頒獎典禮，都出現矮化台灣的言論。我們手中的這一票，要告訴全世界，台灣就是台灣，我們是台灣，從來不是中國台灣。

蔡英文表示，過去2年多以來，民進黨推動改革、執行建設，一步一步把台灣，從過去停滯的泥沼裡面拉出來。這些工作，過去的政府沒有做，也都不願意做。

蔡英文表示，民進黨推出或支持的候選人，無論是老幹，還是新枝，或者中生代，每一位無論是操守、能力、願景，或是過去從政的評價，都遠遠勝過競爭對手。這幾天全國都在討論的高雄市長辯論，就是最好的例子。

蔡英文表示，距離選舉只剩3天，有些人可能覺得自己支持的候選人贏定了，所以自己的這一票不重要。有些人覺得不會贏，所以自己的一票沒有意義。或是在膠著的地方，還沒辦法決定這一票要投向誰。11月24日，她要請所有的支持者，不要懷疑、不要猶豫，為了民主、為了改革、為了台灣，每一票都不能少。

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