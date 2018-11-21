辯論後爆韓國瑜護唇膏風波 段宜康驚：選到起肖？

2018-11-21 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜，19日與民進黨籍候選人陳其邁上電視辯論，韓被問到前半場表現不佳，他回自己有點感冒。名嘴謝寒冰在政論節目上透露，據說韓在梳化時，塗了護唇膏後「開始覺得不太對勁，好像怪怪的，然後喉嚨開始痛」，並指韓、陳兩人見面靠近時，陳的嘴巴在嘟囔，還有點發白顫抖。外界有人疑將此與韓的表現連結起來引發熱議。對此，民進黨立委段宜康在臉書粉專質疑，「這些傢伙選到起肖了？」

段宜康在文中呼籲別亂猜，並稱要告訴大家「韓國瑜的護唇膏真相」、「陳其邁唸什麼」。文中指出，「此護唇膏乃神器也：鶴頂之紅、孔雀之膽、蒼龍之涎、金童之黃、玉女之白、鹿耳之毛、蔣介石之髮，合此七味珍寶，再燃大群館合約之燼為引，放入三十年以前愛河水，燉製七七四十九日，精煉成膏」。

文中接著提到，「名曰『七寶七珍七味七步善惡膏』。心正者塗後通體舒泰、神清氣爽、口齒便給；不正者塗後頭昏腦脹、手足無措、詞不達意！」

文中提及，至於陳其邁唸的「是我教他的『驅鬼咒』，咒曰：吾乃天目，與天相逐。睛如雷電，光耀八極。徹見表里，妖邪皆伏。南海黑油，河上摩鐵，點豆成兵，鬼哭神號。急急如律令！」並稱「車隊掃街前遊戲之作」，要外界笑一笑放輕鬆。

名嘴謝寒冰日前在政論節目上透露，據說韓在梳化時，塗了護唇膏後「開始覺得不太對勁，好像怪怪的，然後喉嚨開始痛」，還出現抿嘴、喝水的動作，可能是過敏等情況，並指韓、陳兩人見面靠近時，陳的嘴巴不知在嘟囔什麼，還說有人看到陳的嘴唇似有點發白、顫抖，可能是緊張的關係。

《三立電視》今下午發布聲明，指稱未替韓國瑜擦護唇膏，要求謝寒冰和政論節目製作人澄清致歉，否則將追究相關人等的民刑事責任。

謝寒冰也在臉書回應，「聽說三立打算告我......我還真不知道他們打算告我什麼」，並分享「謝寒冰粉絲團」的貼文內容，「剛剛有同業提醒，我才知道有媒體說我認為是護唇膏害韓國瑜辯論表現失常......我在節目中單純只是告訴大家一些周邊花絮，也沒說這跟辯論結果有啥關係......硬要自己發揮想像力，我也沒輒」。

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