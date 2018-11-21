中天、TVBS選舉新聞遭檢舉偏頗 NCC移送中選會處理

2018-11-21 15:10

〔記者劉力仁／台北報導〕民眾檢舉中天、TVBS於11月14日上午8點到下午3點之間，新聞節目選舉報導明顯偏頗失衡，國家通訊傳播委員會（NCC）將兩頻道的節目內容移送中選會處理。

NCC發言人翁柏宗表示，NCC接獲3名民眾檢舉，指11月14日上午8點到下午3點，中天、TVBS新聞節目選舉報導明顯偏頗失衡，NCC將兩頻道被檢舉時段的新聞節目側錄影片移送中選會處理。至於內容細節？如何失衡偏頗？翁柏宗強調依選罷法由中選會認定，NCC不進行認定。

NCC說明，這是正常的程序，以往選舉碰到類似情況，NCC也都如此處理。譬如有人檢舉廣電媒體藥品廣告誇大，NCC也是移送主管機關衛福部認定。

依「公職人員選舉罷免法」相關規定，廣電媒體從事選舉或罷免相關議題之論政、新聞報導或邀請候選人、提議人之領銜人或被罷免人參加節目，應為公正公平之處理，不得為無正當理由之差別待遇，如有違反，中選會可依選罷法49條處最高2百萬元罰鍰。

另外，民進黨高雄市長候選人陳其邁11日晚間在高雄旗山舉辦造勢活動，主持人邱議瑩在活動尾聲感謝「大家『嘸』（台語：沒有）離開」，中天報導為「大家『賣』（台語：不要）離開」，引起網路瘋傳，傷害民進黨選情，邱議瑩以新聞當事人的身份向NCC申訴，NCC依「衛星廣播電視法」第44條規定「若當事人有權利受損，可依法要求報導者在20天內提出說明或更正」，於13日發函給中天，要求中天於20天內說明，目前中天尚未回覆。

根據「衛星廣播電視法」規定，若中天未依照44條處理，NCC可警告、或開罰20萬至2百萬元。

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