造謠「加菜金收到沒」涉違選罷法 中市議員候選人提告

2018-11-21 15:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第5選區（潭子、大雅、神岡）市議員候選人張立傑，因支持者接獲冒名電話，指稱「市議員候選人張立傑及里長王某某送1000元加菜金，有沒有收到？」質疑有人故意造謠，意圖使人不當選，到豐原分局神岡分駐所提起告訴；豐原分局偵查隊表示，目前全案已報請檢察官偵辦中。

張立傑表示，本月20日晚上7點左右，家住神岡區新庄里的邱小姐，突然接獲一名男子打電話說：「我是張立傑議員和王某某里長競選服務處的助理，張議員有發1000元的加菜金，妳有收到嗎？如没有收到，我們會派人送過去」。邱小姐心覺有異，立即回以「你們這樣做合法嗎？」結果該名男子立刻掛斷電話。

張立傑接獲訊息後，認為這是有人故意製造謠言，為防發生蝴蝶效應，隨即陪同邱女到神岡分駐所，依選罷法規定，向豐原分局提起意圖使人不當選而散佈不實訊息的告訴。

張立傑說，選戰激烈是民主的過程，不應該以卑劣手法造謠，企圖抹黑對手，尤其已經涉及違反選罷法「意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑」，相信違法者終會現形，受法律制裁，呼籲鄉親，以智慧判斷，勇敢舉發不法，破除企圖抹黑的不實謠言。

豐原分局今天表示，目前全案已報請檢察官深入調查中。

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