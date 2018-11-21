竹市一人有13張票 民眾可先閱讀公報

2018-11-21 14:40

〔記者王駿杰／新竹報導〕年底大選將近，新竹市選委會今指出，新竹市長、議員、里長票及公投10案，共計有13張票；今年1月3日公民投票法修正通過，降低公民投票權人年齡至18歲，據統計，竹市公投投票權人有35萬餘人，其中公投首投族就有13,452人。

新竹市選舉委員會指出，本次選舉因票數增加，預期將花費較長時間排隊等候進入投票所；而僅有公投票的18歲以上，20歲以下投票權人，進入投票所後可由工作人員引導直接領、投公投票，以縮短停留投票所時間。

為加快圈投速度，於投票前，提醒民眾可先參閱選舉及公投公報，了解候選人及公投議案，避免到投票所才詢問，只要不公然展示影響、干擾或勸誘他人投票，必要時可攜帶「備忘性質的投票指南」註記想選擇的內容方便圈投。但投票權人圈投後，投票指南不可留置於圈票處或投票所內，以符合公職人員選罷法及公投法相關規定。

竹市選委會表示，依公職人員選罷法及防範選舉人重複投票或冒領選舉票辦法相關規定，選舉人只能一次進入投票所、一次領取選票並一次圈投，離開投票所後不得再次進入投票所投票。此次大選併公投，各投票所的布置、行進方向與人員引導等規劃，都是為了避免選舉權人、投票權人重複投票和造成投票所內壅塞，請民眾配合投票所工作人員引導。

竹市選委會表示，11月24日投票當天，投開票所工作人員完全配合選舉權人或投票權人意願，自行選擇全部、部分或不領取選舉票或公投票，以不干涉、不誘導、不拒絕與不作選務以外說明的充分尊重精神，全程協助順利完成投票程序後離所。

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