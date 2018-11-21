雲林縣選委會預估1124晚間10點前可望完成開票作業

2018-11-21 14:35

〔記者廖淑玲／雲林報導〕公投票今天送抵各鄉鎮市公所，雲林縣選委會指出，此次大選綁公投總票數逾850萬張，預估11月24日投開票日當天晚間8點前完成公職人員開票作業，10點前可望完成公投票所有開票作業。

公投票今天陸續送達各鄉鎮市公所，為保護公投選票安全，全程由警方戒護、錄影蒐證，避免有所疏漏。

雲林縣選舉委員會總幹事許木山指出，此次選舉只能進出投開票所一次，先領、投公職人員選票完成投票後，再領、投公投票，選民如果沒有特定要求領幾張公投票，選務人員一次就是給10張公投票。

許木山強調，由於此次公投案有10案，建議選民可在家中先詳閱公報內容，避免選填時因太多公投案延誤太多時間，影響其他選民圈填。

許木山指出，24日大選加上公投，雲林縣長選舉有56萬5078張選票、縣議員56萬4688張、鄉鎮市長56萬4228張、鄉鎮市民代表56萬3772張、村里長56萬3117張；加上公投票數58萬4480張，堪稱是最繁重的一次選務工作。

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