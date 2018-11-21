不滿藍綠違規插旗 無黨籍候選人跟進在縣府前插自製大旗

2018-11-21 14:38

〔記者詹士弘／雲林報導〕無黨籍雲林縣長候選人王麗萍競選團隊不滿各候選人競選旗幟違規插遍雲林各大路口，團隊向選委會及中選會檢舉又未獲得具體回應，今天到雲林縣政府抗議無效後，自己跟進在縣府前插自製大旗，要凸顯選舉歪風。

王麗萍表示，她與團隊舉發競選違規旗幟，雲林選委會與中央選委會互踼皮球，因此今天帶著手工特製的大旗，到雲林縣政府前插旗，希望藍綠候選人正視，並要求選委會應更積極裁罰，她在縣府前插上旗幟，說明違規競選旗幟違反選罷法，希望讓選民明辨。

雲林縣政府表示，縣府前的違規旗幟插在道路的電線桿上，非縣府管轄權責，無法任意拔除；環保局則表示，已行文各公所，希望清理違規旗幟，先前已插的違規旗幟與王麗萍所插大旗，已請斗六市公所清潔隊協助處理。

斗六市公所表示，已配合環保局公告不得違規亂插競選旗幟，清潔隊已清理大量違規旗幟，還曾因此與候選人發生衝突。

相關單位也表示，競選旗幟屬於私人財產，就算違規插旗，也不得隨意破壞、拔除，以免觸法；清潔隊依法沒入後，也須通知所有權人領回，而非當垃圾逕行銷毀。

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