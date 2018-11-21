柯P今晚10點上「館長」直播 網友看法兩極...

台北市長柯文哲今晚10點要親臨館長直播，接受其訪問，立刻引發網友熱烈討論。（資料照）

2018-11-21 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰已進入倒數，最近許多候選人都積極舉辦造勢活動，過去曾幫韓國瑜、侯友宜拉票的網紅「館長」陳之漢日前表態支持台北市長柯文哲，而今晚10點柯文哲也要親臨館長直播，接受其訪問，立刻引發網友熱烈討論。

「館長」陳之漢今下午在其臉書粉絲團「飆捍」PO文表示，今晚台北市長柯文哲會在其直播頻道接受訪問，文中指出，由於市長行程滿檔，直播預計晚間10點開始；消息一出震驚網友，文章才PO出短短半小時，就湧入700多則留言以及分享，話題性十足。

網友對於柯P上館長直播看法兩極，有網友表示：「話題性十足，會收看」、「收看人數大概會爆炸」、「很簡單啊，就是催出年輕人的投票率」；也有網友認為會造成反效果：「這個是掉票吧」、「請鬼抓藥單最佳典範」、「柯這次海選來的幕僚到底有沒選戰經驗」。

另外部分網友指出，柯文哲不惜親臨館長直播，可見自己選情相當危急，不惜下險棋的地步，「看來已經到了不拚險棋很危急的地步」、「其實不用很難理解柯的狀態」、「兩面刃」。

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