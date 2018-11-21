南市選票加公投票超過2千萬張 今搬運作業大陣仗

2018-11-21 14:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市第3屆直轄市長、市議員暨里長選舉與全國性公民投票併同舉行，選票加公投票總加起來多達2056萬5930張票，創下「歷來之最」，今（21）日南市選委會展開搬運作業，分送各區集中地點，明（22）日再進行點交作業。

這次台南市長選舉人數為154萬6862人，議員選舉人數153萬6857人，里長選舉人數153萬4001人，公投投票人數有159萬4821人，由於公投案1案1張票，選票加公投票超過2千萬張，數量龐大，因此不能像以往統一集運地點進行點交，而是直接從印刷廠運至全市37區各區集中地點，明天各區再進行點交作業給各投開票所選務人員。

南市選舉委員會代理副總幹事長姜淋煌表示，雖然這次選舉與公投併行，選務人員多達2萬3千多人，選務繁重龐雜，但這是台灣民主重要選舉，搬運作業如同以「辦喜事心情」把嫁妝送出去，投開票當天也會在公開、迅速與正確下完成任務使命。

由於嘉義縣發生選票險些外流事件，南市選委會將以此案例特別提醒選務員人注意之外，姜淋煌也強調，11月24日上午8時起至下午4時舉行投票，選民只要在投票時間內扺達，即使有排隊人龍也都可以等候完成投票，選務人員將會在現場維持秩序。

市選委會並強調，由於這次公投案多達10案，選民務必先了解內容後投下神聖一票，中央選舉委員會已宣布可帶小抄進去，但不要將小抄留下來，投票當天選務人員中立不能提供任何諮詢，要請選民多體諒。

據了解，設籍在南市的行政院長賴清德24日當天也將返鄉投票，共同見證台灣民主歷史。

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