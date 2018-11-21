三路大會師 黃偉哲空巷戰並行決勝72小時

黃偉哲陣營在府城228紀念公園三路大會師，啟動「決勝72小時總動員」，爭取市民的支持。（記者蔡文居攝）

2018-11-21 14:24

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長選舉進入最後72小時關鍵時刻，民進黨台南市長候選人黃偉哲今天與妻子劉育菁、競選總策劃郭國文，分別領隊由白河、鹽水、關廟出發，從溪北、溪南至府城228紀念公園三路大會師，啟動「決勝72小時總動員」，爭取市民的支持。

他們分別擔任「台南第一」、「市民第一」及「幸福第一」三大路線，今天中午與各議候選人大會師，現場支持者為黃偉哲打氣，高呼「台南第一」、「黃偉哲當選」、「市長、議員、里長全勝利」。

民進黨部主委黃先柱表示，「挺台灣」要先從「挺台南」開始。因為這次選舉黃偉哲是受假新聞及抹黑流言攻擊最嚴重的候選人之一，面對的對手不只來自國民黨，更多的抹黑攻擊是來自中國的操控，希望大家用選票捍衛我們的民主價值，用選票支持黃偉哲及民進黨提名議員和里長。

郭國文則表示，「決勝72小時總動員」包含三路大會師於二二八公園集結，明天（22日）上午9點半於下營上帝廟啟動的36小時37區不斷電直播，以及23日上午11點於黃偉哲南區服務處出發，賴清德院長陪同黃偉哲車隊遊行，透過徒步和車隊掃街爭取支持。

黃偉哲表示，感恩台南鄉親市民的疼惜，他一定不會辜負所有人對他的期待。對手使用假消息、假新聞的惡劣的手段，不只抹黑他並唱衰台南，但他堅持堅持正面選舉。他懇請台南鄉親，11月24日投票日，一定要站出來，這一票，可以決定市政府的廉能及台南未來的發展。他也承諾，上任後，會做得更好，讓台南人過得更好。

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