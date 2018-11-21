藍營勝選之夜 吳、馬、朱分別坐鎮台中、台北、新北

2018-11-21 14:28

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨二十三日晚間將以電視轉播方式串連「六都」造勢晚會，黨中央最近緊鑼密鼓的喬歷任黨魁站台，目前確定除了高雄市長候選人韓國瑜要降低政治色彩，包括黨魁吳敦義在內的藍營天王，都不會在高雄造勢台現身，當晚吳敦義將坐鎮象徵決戰中台灣的台中市，曾經擔任台北市長的前總統馬英九負責壓陣台北市，而要交棒的新北市長朱立倫則理所當然看守新北市。

國民黨今年選舉首度以「六都」現場轉播連線方式造勢，當晚節目從六點到十點播出，節目最後十五分鐘不進廣告的「六都」現場同框壓軸時間，除了馬、朱、吳分別在雙北市與台中市，其他三位前主席連戰、吳伯雄、洪秀柱也會協調安排。

黨內人士指出，當晚吳敦義將以中台灣地區為主，除了台中市，「六都」之外的最大票倉彰化縣，也是吳敦義輔選重點，朱立倫除了新北市之外，過去曾經執政過的桃園市會是朱立倫另一個駐防要地，至於馬英九在台北市以外，也會視行程狀況，在高雄市以外的其他四都安排站台。

目前除了洪秀柱、連戰選前之夜行程尚未明朗化，吳伯雄確定以桃、竹、苗等客家地區為主。

吳敦義日前一席「母豬說」，為藍營高雄市選情帶來隱憂，國民黨固定每週三召開的中常會今日停開，被外界解讀是吳敦義選前神隱不露面，國民黨文傳會代理主委唐德明澄清，中常會停開是應上週有中常委提議，至於吳敦義本週不發公開行程，這是早在「母豬說」風波前就已決定，吳敦義考量媒體的鎂光燈應該留給候選人，要求選前一週除非是黨中央的造勢場，文傳會都一律不發主席輔選行程的採訪通知。

喜歡這則新聞嗎？還想看更多，歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/