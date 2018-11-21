民進黨大咖大軍壓境 林姿妙車隊掃街訴求免費學童午餐迎戰

2018-11-21 14:21

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣長選情激烈，民進黨大咖密集為民進黨縣長候選人陳歐珀輔選，國民黨縣長候選人林姿妙今啟動掃街拜票行程，並發表新一波電視競選廣告「關鍵時刻篇，咱宜蘭囝仔的未來」，主打免費學童午餐，迎戰綠營高層大軍壓境。

林姿妙競選車隊到三星鄉、礁溪鄉掃街拜票，車隊抵達市區時，改以徒步方式與鄉親握手，訴求改變宜蘭，有些支持者燃放鞭炮，預祝她高票當選，沿街凍蒜聲不絕於耳。

「關鍵時刻篇，咱宜蘭囝仔的未來」短片，邀請宜蘭縣國民黨鄉鎮市長候選人入鏡，藍營選將異口同聲說，「我們準備好了」，一起為林姿妙的免費學童午餐選舉支票背書。

林姿妙競選總部發表聲明指出，台灣面臨少子化危機，宜蘭縣尤其嚴重，許多年輕人受限於經濟因素不敢生育，少子化難以解決，人口又持續老化，勢必降低宜蘭競爭力，林姿妙將透過開源節流，推動全縣性免費學童午餐，幫年輕人分擔養育子女的辛勞。

林姿妙認為，行政首長要懂得苦民所苦，營養午餐只是最基本的幫助，友善育兒是因應少子化、照顧年輕人的重要一步，反批競選對手，若連營養午餐都做不到，還談什麼照顧年輕人。

林姿妙總部說，參選台北市長的姚文智、競選台中市長的盧秀燕，為表達破釜沈舟的決心，陸續辭去立委職務，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀並未跟進，她不禁要問，陳歐珀是想做官？還是要做事？

總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德，今天下午先後到宜蘭，陪同陳歐珀掃街拜票，總統蔡英文晚間將出席「鬥陣顧台灣晚會」，3個多月來第9度抵宜為陳歐珀輔選。

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