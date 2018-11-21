選戰倒數 苗縣議員謝芳紋怒告同選區同黨同志違法選罷法

2018-11-21 14:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕尋求連任的民進黨籍縣議員謝芳紋，不滿同樣要爭取連任的同黨同區縣議員劉順松在臉書PO文指控她在縣議長選舉涉嫌賣票給國民黨，今天上午到苗栗地檢署，按鈴提告劉順松加重誹謗、妨害名譽及意圖使人不當選；對此，劉順松說，他所言屬實，一切等法庭見。

選戰進入倒數，各候選人全力爭取勝選。謝芳紋於近日，在選區的竹南、後龍、造橋，發送一張「燈不點不亮、話不說不明」的文宣，內容指劉順松於上個月縣議會正副議長補選時，未遵守黨團決議票投自己，批劉掛著民進黨徽，卻違背承諾，欺騙民進黨員的心、詐取民進黨員的票。

劉順松見到文宣內容，也在個人臉書PO文反擊，指謝以夾報方式攻擊他，他於正副議長補選時，票投民進黨優秀同志羅貴星、詹運喜，且當天謝就向黨中央檢舉，黨中央也證實票投同志並不違紀；並反批謝於九年前初任議員就叛變將議長票投給國民黨游忠鈿，「聽說還屈辱式的拿錢是嗎？」並指「妳有臉說我，真是無恥至極！」

謝芳紋今天上午，到地檢署按鈴控告劉順松；她表示，選區有流言指她於正副議長補選時賣票，所以她製作文宣說明自清，她鄭重否認劉順松對她的指控，強調「絕無此事！」但劉不僅在個人臉書PO文，還分享到LINE的群組，雖是同黨同志，但影響她選情，唯有提告一途。

對於被告，劉順松表示，他在臉書所論述，一切屬實，沒想到謝芳紋竟用文宣打擊他。劉順松坦言，議會黨團決議是黨籍議員一人一票，但因考量方便查核，所以自己投給自己；但他認為，同黨羅貴星、詹運喜很優秀，所把票投給他們，雖未遵照黨團決議，但也是票投自己人，沒有跑票給國民黨或無黨。

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