選戰倒數 竹市長三強辦造勢、遊行活動

2018-11-21 13:57

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市長選戰進入倒數，民進黨林智堅將在23日選前之夜舉辦「明日新竹大遊行」；國民黨許明財要在競選總部前舉辦懇託造勢活動；無黨籍謝文進今天召開記者會，指選前之夜可能選在竹蓮寺前舉辦「千人捍衛民主」造勢活動，三雄將各自尬場，積極催票。

新竹市長林智堅23日將舉辦「明日新竹大遊行」，邀請民眾站出來，以橘色衣著配件現身，一起挺小智。23日星期五下午6點半「明日新竹大遊行」將從競選總部（演藝路27號）出發，經過北大路、北門街、東門圓環、中正路再回到演藝路，這次遊行將會有許多精彩的特技表演，歡迎大家一起參與。

謝文進競選總部總幹事吳錦川指出，林智堅獨佔選前東門城圓環的遊行使用權，忽視過去竹市每次選舉，各陣營自律到民主聖地東門城圓環遊行的民主傳統，因此，謝陣營23日當晚可能會在竹蓮寺前舉辦「千人捍衛民主」造勢活動，邀民眾一起表達心聲，做最正向的訴求，於選舉當天集中選票支持謝文進。

許明財競選總部總幹事黃耀仁指出，選前之夜許明財將於競選總部前中正路、世界街舉辦造勢活動，之後會沿街拜票，行經城隍廟商圈，繞行東門圓環，歡迎民眾一起響應、支持。

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