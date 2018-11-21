虧雞拳擊文宣點名 黃偉哲盼人情留一線、日後好相看

2018-11-21 14:15

〔記者蔡文居／台南報導〕針對無黨籍台南市長候選人林義豐的「擊倒民進黨，經濟才會好」文宣，黃偉哲競選發言人郭國文今天表示，黃偉哲始終認為，與林義豐同為台南鄉親，更有互訪交情，儘管選舉中有各種波折，希望都能堅持正面選舉，剩下幾天不要再有負面攻擊，畢竟都是台南子弟，「人情留一線，日後好相看」。

林義豐昨天發出一份拳擊文宣點名挑戰民進黨台南市長候選人黃偉哲，強調「擊倒民進黨，經濟才會好」，文宣照片呈現林義豐一拳揮出正中黃偉哲臉頰。

郭國文表示，黃偉哲與林義豐在今年10月10日互訪城市願景館與政見概念館，約定「不抹黑、不攻擊、不賄選」，這是公開對市民的承諾，無論別人怎麼做，黃偉哲都堅持信守諾言，堅持正面選舉，以追求政治的新典範。

郭國文指出，林義豐文宣內容，也提及其他候選人，可以理解林義豐試圖集中在野陣營的選票，這個策略十分高明，也會對選情投下極大變數，黃偉哲競選團隊會謹慎應對，爭取更多市民的認同與支持。

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