台灣馬紹爾慶建交20年 2國外長登艦升旗「期盼下個20年」

2018-11-21 14:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與馬紹爾群島共和國建交滿20年，外交部長吳釗燮出訪馬紹爾參加一系列慶賀活動，今天上午並與馬紹爾外交部暨貿易部長席克（John Silk）一同登上我國巡護船「巡護七號」，於甲板上舉行聯合升旗典禮。席克也特別推文表達慶賀之意，並表示「期盼雙邊關係的下個20年！」

為慶賀台馬建交20年，吳釗燮19日率團抵達馬紹爾訪問，昨（20）晉見馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）、會晤內閣閣員，也在海妮總統見證下，與馬國外長席克共同簽署台馬「警政合作協定」及「戰略合作暨夥伴關係架構」，制度化擴大雙邊合作及交流面向。

吳釗燮此行也見證我雙和醫院與馬久羅醫院「傷口照護中心」的揭牌儀式，與「朱瑞郎查凱爾紀念健康公園（網球場）」啟用儀式，均為台馬雙邊合作的成果。台馬昨晚也共同舉辦建交20週年慶祝酒會，現場聚集近300人，並播放總統蔡英文預錄的賀詞。

席克致詞表示，兩國建交以來關係持續深化，體現互利互惠的友好情誼。吳釗燮則強調，台馬同屬南島文化大家庭、關係密切，隨著各項新合作協定簽署，雙邊觀光、經貿及民間交流當可提升至另一境界。酒會期間，兩國外長也共同啟動互免簽證儀式，互贈建交20週年紀念郵票；吳釗燮並代表我國政府捐贈兩艘多功能巡護船、60噸賑災用白米以及6輛公務車，與在場賓客共同見證台馬合作具體成果。

吳釗燮今天上午並與席克外長等馬國政要和僑胞，一起登上我國海巡署「巡護七號」，於艦上甲板舉行兩國聯合升旗典禮，為此次慶賀系列活動畫下句點。席克也特別在活動後轉發我國外交部的推文，談到很開心在馬久羅市慶祝兩國20年的友誼和合作關係，相信互免簽證能使兩個太平洋島國更加親近，「期盼雙邊關係的下個20年！」

外交部今天則發布新聞稿表示，此次活動成果多元豐碩，對進一步強化台馬邦誼深具意義。

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