游錫堃陪台中市議員候選人周永鴻到潭子市場掃街拜票

2018-11-21 13:49

〔記者歐素美／台中報導〕「水牛伯」游錫堃今天陪同台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）市議員候選人周永鴻，至潭子區潭水亭觀音廟參拜，祈求媽祖保庇順利當選，並陪同周永鴻至鄰近的菜市場掃街拜票。游錫堃說，其擔任民進黨主席時，台中市長林佳龍擔任秘書長、周永鴻是青年部主任，相信林、周兩人攜手打拚，一定能為台中市民帶來幸福。

游錫堃日前特地拍攝影片向潭雅神地區民眾推薦周永鴻，今天更現身潭子潭水亭觀音廟力挺周永鴻，兩人情誼可追溯至游錫堃擔任民進黨黨主席時，周永鴻是民進黨青年部主任，台中市長林佳龍則出任民進黨秘書長。

游錫堃表示，林佳龍和周永鴻都是他信賴的左右手，現在林佳龍與周永鴻一同在台中打拼，相信依兩人合作多年的默契，一定能為市民帶來幸福。

周永鴻說，游錫堃是他相當敬重的民主前輩，在民進黨黨部擔任青年部主任時，就感受到游錫堃樸實的行事作風，未來也會繼續堅持游錫堃的「水牛精神」，一步一腳印為潭雅神地區民眾付出。

游錫堃呼籲支持者在最後關頭一定要集中選票，力挺有「水牛精神」的周永鴻，疼惜周永鴻，一人拉一票，為台中留住人才，不能讓周永鴻成為落選頭。

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