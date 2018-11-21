憂假訊息傷害民主 蘇嘉全籲民眾「用民主捍衛台灣」

2018-11-21 13:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕投票日逼近，立法院長蘇嘉全今在臉書貼文催票。他說，過去兩年推動國會外交的過程中，普遍聽到世界各地民主國家對當前網路時代假訊息氾濫的憂心，特別是中國強化在台的政治作戰活動，採用各種手段試圖損害台灣民主與政府領導，釋放為達特定目的的不實訊息。

蘇嘉全說，投票是人民行使基本權利最好也最直接的方式，呼籲台灣人民踴躍透過手中神聖的選票，大聲表達出自己的自由意志。

蘇嘉全在貼文中表示，兩年多來，在新國會全面透明化下，立法院善盡監督與立法責任，並積極與行政部門溝通與合作，促使政府制訂諸多新的政策措施，完成許多改革工作。同時針對人民最迫切關心的法案，凝聚朝野共識並著手增訂修改，並全面推動國會外交，連結國際民主社群。這些努力雖然損及部分人的利益，這都是為了讓台灣持續向前邁進。然而，在網路科技發展一日千里的時代，台灣也面臨著全新的民主挑戰。

蘇嘉全說，面對中國強化在台的政治作戰活動，採用各種手段試圖損害台灣民主與政府領導。種種為達到特定目的而生的不實訊息甚囂塵上，這樣的現象讓國際民主夥伴們非常關心。可以說，台灣民眾對於捍衛民主的態度，以及如何在接收大量訊息之後明辨真偽做出選擇，成為全球民主社群所關注的焦點。

蘇嘉全強調，沒有任何國家可以將虛假可笑的意識形態，強加在台灣兩千三百萬人民身上，身為民主制度最忠實的信奉者，他永遠相信投票是人民行使基本權利最好也最直接的方式，期盼台灣人民踴躍透過手中神聖的選票，大聲表達出自己的自由意志。大家手中的一票，不僅足以決定台灣未來的地方發展，也可以讓全世界看見，這塊土地上所有人民，對追求真相的堅持，對國家社會的關懷，以及守護自由民主的決心。

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