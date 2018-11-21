全力衝票 陳學聖號召選前3天路口「揮國旗」

中壢區站前的延平路、中正路口，民眾自動自發「揮國旗」鼓勵民眾投票。（記者李容萍攝）

2018-11-21 13:32

〔記者李容萍／桃園報導〕選前最後衝刺，國民黨桃園市長候選人陳學聖競選總部發起投票日前3天，每天上午10點至11點30分在各主要路口揮國旗鼓勵民眾踴躍投票，並希望在選前最後一天（23日）全台串連，大家一起到路口催票，呼籲民眾投票給支持愛國旗、認同中華民國的候選人。

今日上午在中壢區站前的延平路、中正路口，就有10多位民眾自動自發分拿著大國旗、小國旗，以及「揮國旗、護台灣」看板在路口站崗，他們沒有拿候選人的看板、不穿選舉背心也不喊支持哪位候選人，單純揮國旗請大家踴躍投票。

陳學聖競選團隊發言人魏佑任表示，高雄市長候選人韓國瑜11月12日來桃園與陳學聖合體造勢後，現場最令人感動的莫過於滿場的青天白日滿地紅國旗，至今掃街拜票仍為鄉親們所津津樂道，而原本厭惡政治不願意投票的中間選民，也受到愛國情操的感召，當團隊構思要如何呼籲選民踴躍投票，「揮國旗」行動應運而生。

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