「投謝文進等於投林智堅」謝陣營譴責許明財

2018-11-21 13:50

〔記者王駿杰／竹市報導〕無黨籍新竹市長候選人謝文進今召開記者會，譴責國民黨籍市長候選人許明財在平面媒體刊登的廣告，指許明財落選4年毫無監督民進黨的能力，被藍營提名後也沒去檢視林智堅的作為，競選期間只會模仿謝文進總部舉辦的活動及文宣，讓民眾看破手腳，突顯能力不足。

許明財刊登的廣告，以「投謝文進等於投林智堅」為標題，並附上一張相片，指謝陣營17日在樹林頭夜市舉辦造勢，邀來民進黨立院總召柯建銘妻子林道春站台，呼籲民眾選舉當天要「滅東廠」。

「有圖有真相！」對此，許明財競選總部總幹事黃耀仁指出，許明財刊登廣告使用的相片都是真的，只是呈現事實真相，讓民眾自己做選擇，這並沒有違反選罷法，候選人的作為應要經得起民眾的檢驗。

謝文進競選總部副總會長蔡錕鈺指出，許明財今天刊登的平面廣告已經違反選罷法第104條，企圖意圖使人不當選，對此，謝競選總部表達嚴正抗議，並保留法律追訴權。

蔡錕鈺說，許明財沒有能力整合國民黨，也沒有能力提出好的政策來吸引新竹市民，這4年來的作為更讓國民黨基層失望。

蔡錕鈺指出，謝文進站出來參選，前國民黨副主席林政則及多位國民黨議員里長都紛紛站出來支持，平時的記者會、座談會、問政說明會、車隊掃街、造勢活動，都可以看到藍營人士前來會場表達支持與認同，只有許明財不知道而已。

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