洪秀柱肯定兩黨愛與包容共識 有助提升高雄選風

2018-11-21 13:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕前國民黨主席洪秀柱今南下高雄輔選，針對現任黨主席吳敦義的「母豬說」，她認為吳敦義已道歉，不會衝擊韓國瑜選情，肯定藍綠兩黨罕見愛與包容共識，有助於提升高雄選風。

前國民黨主席洪秀柱今南下高雄輔選，她肯定韓國瑜在辯論會表現很好、高度比較高，至於分數打幾分?她說，交由大家打分數，對選情有加分，至於國民黨主席吳敦義的「母豬說」，她認為吳敦義道歉就不要再提了，不會衝擊韓國瑜選情。

針對國民黨高雄市長候選人韓國瑜選擇以愛與包容鄭弘儀不提告，她表示，任何人聽到鄭弘儀抹紅說法都會生氣，尤其是候選人聽到第一個念頭就是要告他，孰可忍，孰不可忍？

洪秀柱表示，韓國瑜在提告當下，他的內心是糾葛的，因他在前一晚辯論會上，提到高雄價值就是包容，這樣一告會顯得心胸狹隘，不夠包容是天人交戰，他的內心是非常糾葛的。

洪秀柱指出，有些事情不是包容兩個字能夠完全概括，有些事情是爭分是非對錯的問題，該澄清要澄清，韓國瑜常說「我不是吃素的」，但是迫於無奈，前一晚才說包容，隔天就馬上提告，會讓人說話太小心眼，雖然他內心是氣憤的，我們也有同感。

藍綠兩黨首度達成愛與包容的和諧共識，洪秀柱肯定是很好的事情，愛與包容能夠在高雄這次選舉展現出來，這固然是個好事，但愛與包容並不是沒有是非對錯，一切是非對錯都在愛裡面，那大家覺得是非都會被包容過去，這是她不以為然地方，她認為對錯是非要說得清楚。

這次選舉已經劍拔弩張、包包見骨，非常刻薄言詞相對比較，是提升選民素質，她認為是從韓國瑜開始，以陳其邁過去在立法院造得句子，今天若不是韓國瑜，不知道會造什麼句子出來，也不會是現今這個狀況。

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