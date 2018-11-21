高思博：若當市長不會拒進議會

2018-11-21 13:33

〔記者蔡文居／台南報導〕選舉倒數，國民黨台南巿長候選人高思博今天發表選前市政宣言，強調議員代表市民監督市政，絕對尊重議會監督。他並宣誓「高思博當市長，不會因為黨派意見相左，拒絕進入議會接受民意監督；更不會利用行政資源，利誘、脅迫議員放棄監督市長的權力。」

高思博表示，猶記得4年前台南巿因為議長賄選風波，當時的巿長賴清德自恃高民意，長達1年時間，拒絕進入議會報告及接受備詢。這種市長不進議會，藐視議會的行徑，不但違反民主運作原則，更是逃避議會監督。

高思博認為，握有權力之人，用任何藉口逃避制度制衡，都是在制造獨裁的溫床，否定民主制度裡最基本的制衡機制，試圖操弄民粹。但民進黨往往為了政治角力，竟想合理化摧毀權力分立最基本的原則，完全不管「地方制度法」明文規定，縣市首長要對議會做施政報告的法定義務，恣意抵制議會。

高思博表示，議員是代表市民來監督市政，他當市長一定尊重議會監督權，讓議會自主。

他表示，市政府需要政黨輪替、議會要有監督聲音，他主政的台南市，所有建設與補助款，不分黨派、不分藍綠，尊重議員建議與在地需求，以民意為依歸。市長只是公僕，市民才是主人。高思博當市長，一定進議會接受議員質詢與監督。

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