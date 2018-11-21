普悠瑪事故報告延到選後 藍營批賴揆違背承諾

2018-11-21 12:50

〔記者林良昇／台北報導〕普悠瑪列車出軌事故，立法院朝野協商結論為一個月內要求行政院長賴清德到立院報告，但事故至今滿一個月，賴揆預計於下週二才要到立法院進行專案報告，國民黨立委今批評民進黨只是為了選舉，還不打算追究政治責任，違背朝野協商承諾，傷害朝野互信。

立院國民黨團總召江啟臣指出，上個月22日朝野協商共識是要求賴揆一個月內到立院進行專案報告，一個月過去了，專案報告還沒有出來，行政院也沒有任何政務官下台負責，僅由身為事務官的台鐵局長下台，全面不負責，紊亂文官體制。

江啟臣表示，為了安排賴揆到立院報告的事宜，國民黨團從上週開始發文要求立法院長蘇嘉全召開朝野協商，卻得不到理會，國民黨團在立院院會提出討論事項，希望安排賴揆到立院專案報告也無結果，才不得不在上週五的立院院會作強烈訴求，仍未獲得民進黨團任何回應。

江啟臣認為，更離譜的是，民進黨反對的理由是為了選舉造勢，並說調查報告還沒有完成，可見民進黨只想到選舉，不打算追究政務官的政治責任，只想要掩護跟放水，違背朝野協商承諾，未來要如何相信朝野協商結論？是否代表國民黨未來可以不遵守朝野協商結論？

國民黨團書記長曾銘宗指出，民進黨政務官好像特別珍貴？任何重大事件都不需要下台負責，過去馬政府時期的洪仲秋事件，政府廢除軍審制度，當時國防部長下台負責，民進黨上台後，今年813台北醫院大火事件，衛福部長陳時中滯留海外，沒有下台，普悠瑪事故僅有台鐵局長下台。

曾銘宗表示，國民黨團要求行政院儘速公佈調查報告﹔賴清德院長負責，交通部長吳宏謀下台；提出徹底解決方案，讓東部居民有一條安全回家的路。

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