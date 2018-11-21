被指控酒駕、出身賄選家族 張桂綿控告對手劉勝全

2018-11-21 12:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨桃園市議員候選人張桂綿上午前往桃園地檢署控告無黨籍對手劉勝全、桃園監督聯盟召集人吳寶玉意圖使人不當選，張桂綿說，對方以夾報方式發送文宣，內容指她酒駕、出身賄選家族，是用同名同姓民眾的判決張冠李戴或與她無關事件來胡亂指涉，惡意破壞她的形象。

劉勝全說，吳寶玉署名的文宣，雖由他的團隊成員聯繫夾報，但與他無關，對方既已提告，他尊重司法調查。吳寶玉說，文宣內容資料取材自時代力量彙整或司法系統，都依據事實，她的用意是希望幫助選民睜亮眼睛，選出優質的市議員。

今天透過夾報方式送到蘆竹區民眾住家的「無色覺醒‧公民發聲」文宣，由吳寶玉署名，內容直指張桂綿酒駕，還附上法院判決書，批評「這樣也可以被提名？」另外，文宣中還附上4年前張桂綿姐夫違反公職人員選舉罷免法的判決書，指控張桂綿「上次姐夫被判刑，張桂綿姐姐被約談」，疑似出身「賄選家族」。

文宣中還指控張桂綿「以環保之名，行賄選之實」分送清潔劑給選民，還為此曾被司法單位約談。

張桂綿說，她的姐夫違反公職人員選舉罷免法一事，與她無關。酒駕判決書的當事人，是與她同名同姓的民眾，根本是張冠李戴的惡意抹黑。至於分送清潔劑一事，並無違反公職人員選舉罷免法，她也不曾被司法單位約談過。

張桂綿說，劉勝全要求吳寶玉發送文宣，意圖影響她的選情，讓劉勝全得利，惡劣的抹黑行為已經嚴重影響她的個人名譽，已控告兩人，希望能端正選風。

黨籍桃園市長候選人陳學聖也聲援張桂綿，他說，文宣內容是移花接木、惡意栽贓，根本是以無色覺醒字樣進行政治算計與選舉操作，選民應該予以唾棄。

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