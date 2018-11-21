她沒列入10大正妹議員候選人 王定宇也意外...

民進黨台南市議員候選人鄭佳欣，立委王定宇認為她能力與美貌兼具。（記者吳俊鋒翻攝）

2018-11-21 12:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕網路紅人蔡阿嘎列出了全台10大正妹議員候選人，引起各界關注，而民進黨台南市第11選區議員候選人鄭佳欣，被支持者認為如「鄰家女孩」般亮眼，沒能入選，很抱不平，立委王定宇也感到意外，直誇她美貌與能力兼具，值得推薦。

王定宇推崇鄭佳欣是「真材實料」，像包子一樣，內餡豐富，並非如饅頭般，「裡面什麼都沒有」，外貌票選，也不會輸人，能力更是突出，希望台南市民記得在第11選區的她。

王定宇也為鄭佳欣拉票，稱讚她是優秀年輕女性，選戰進入倒數，懇請鄉親全力支持、相挺，栽培新人出線。

台南市議員第11選區，涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎等，又稱南關線，鄭佳欣為當地民進黨提名唯一的女性候選人，她是留美碩士，原本在民間公司上班，放棄高薪工作，毅然返鄉參選。

素人參政的鄭佳欣，在地方引起矚目，她表示，自己踏上選舉之路的原因很簡單，就是希望喚起更多年輕人投身公共事務。

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