持續砲轟侯友宜家族財產 段宜康：獲利超過2億

段宜康今天上電台節目，繼續質疑侯友宜財產問題。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

2018-11-21 12:28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕九合一選舉倒數計時！民進黨立委段宜康今天上電台節目時，繼續質疑國民黨新北市長候選人侯友宜的財務、財產問題。段宜康表示，侯太太任美鈴借給新壽公寓大廈管理維護公司董事長林坤正的1500萬元從哪裡來？此外，侯友宜家人購買新莊復興段土地，大約花費3千萬元，但未來獲利是超過2億元，這些侯友宜應該要說清楚。

段宜康最近頻頻開臉書直播爆料，直指侯友宜財產不明，今天上「蔻蔻早餐」時，也被主持人虧「最新直播網紅」，段宜康則表示，他被助理嫌講太久，應該要把直播控制在30分鐘內。

段宜康表示，侯友宜太太任美鈴借款給新壽公寓大廈管理維護公司董事長林坤正1500萬元，利息怎麼收？錢哪裡來？這筆錢是否沒有財產申報？這些恐涉及貪污治罪條例的財產來源不明罪。

段宜康也指出，值得注意的是，侯友宜並沒有否認他所指控的這件事情，只回應「有問題監察院就會查出來」，證明侯友宜心中有鬼。這筆債權在第2年消失，但事實上，侯友宜家人還是繼續把這筆錢借給林坤正，且收年利息超過120萬元，如果沒這回事，侯友宜直接否認就好，他卻沒否認，侯友宜在當副市長的同時，他們家為何放利息？他購買的這些地大約花3千萬元，未來獲利是超過2億元。

主持人問到林坤正身在金控公司，何必向侯友宜太太借錢？段宜康說，這非常怪，林坤正是很多新光企業的董事，就算不跟自己的關係企業借錢，也應跟生意有往來的合夥人借錢，因此林坤正向侯的太太這有很多推想，表示與侯家關係超乎尋常。侯友宜如果沒有說明，選民也會質疑侯友宜這種閃躲的態度。

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