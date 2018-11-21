東奧應正名台灣！陳永興批中華奧會壓迫選手、威脅民眾

2018-11-21 12:40

〔記者李欣芳／台北報導〕由體壇女傑紀政領銜提案的東奧正名公投，將在本週末舉行投票，今天上午在中選會舉辦的電視公投意見發表會中，正方代表、前羅東聖母醫院院長陳永興強調，我國應正名「台灣」，過去使用「中華台北」是歷史錯誤，應該改正過來，他抨擊持反對意見的中華奧會至今沒有派出代表到電視上來向民眾說明，甚至以威脅的口吻來恐嚇說台灣會喪失參賽權，還壓迫台灣選手不准用「台灣」名義。

陳永興反問，用「台灣」名義參賽丟臉嗎？中華奧會當年簽了喪權辱國的洛桑協議，如今卻還欺騙台灣選手，威脅國內民眾，他質問中華奧會「你是聽命誰的？」、「你聽中國的嗎？」。

陳永興說，事實上我國並非從沒有使用過「台灣」為名義參與國際奧運，像1960年羅馬奧運、1964年東京奧運、1968年墨西哥奧運，都是以「台灣」的名義參與。

後來改用「中華台北」參與，陳永興說，在1976年蒙特婁奧運時，國際奧委會以58比2表決通過我國就是應以「台灣隊」參與，但當時的蔣介石堅持不要用台灣隊的名義，甚至直接召回所有參賽選手，陳永興痛批，是當年的國民黨政權想要「反攻大陸」才造成這樣的歷史錯誤。

陳水興指出，事實上，世界各國已有10多個國家向國際奧委會申請改名並且獲得通過，例如「蘇聯」更名為「俄羅斯」，「中華台北」要更名為「台灣」，只要循合理管道提出申請即可。

陳永興表示，過去使用「中華台北」作為參與奧運會的名稱，是過去威權、獨裁政權下的一個錯誤，因此以「轉型正義」的觀點來說，現在應該要正名為「台灣」。他強調，台灣沒被中國統治過，為何不用使用自己的「台灣」名稱？

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