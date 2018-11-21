遭抹黑曖昧情 女候選人和林俊憲妻同框掃街

2018-11-21 12:25

〔記者王捷／台南報導〕台南市議員候選人蔡筱薇，這個月初到南檢按鈴控告臉書粉專「府城綠西瓜」，因為該粉專一篇PO文抹黑蔡筱薇與立委林俊憲曖昧。蔡筱薇表示，粉專惡意刊登不實謠言，不能容忍散佈假消息。選戰倒數36小時，今天一早蔡筱葳站上戰車掃街，身邊還多了一個人，她是林俊憲的妻子，同時蔡筱薇將這個過程開直播，並在臉書上指出，林俊憲夫人全力支持陪同掃街、拒絕抹黑。

選舉粉專府城綠西瓜，這個月PO文指出林俊憲在離婚後，讓原本是助理的蔡筱薇上位，讓其他同黨議員很羨慕。當時蔡筱薇不僅採取法律行動，也痛批為何年輕女性參選，要受到有色眼鏡歧視？林俊憲也駁斥，粉專上PO的離婚，不是事實。

今天一早，蔡筱薇的直播駁斥這個謠言，她請來林俊憲的妻子與她站上戰車，一起掃街，將直播影片PO上自己的臉書，並寫下林俊憲夫人力挺、駁斥抹黑，這個影片有至今天中午12點有299人次觀看，有4次分享，並獲得137人按讚。

喜歡這則新聞嗎？還想看更多，歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/