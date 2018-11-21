北市首顆「選舉落髮」 羅智強光頭跨區幫游淑慧拉票

羅智強搶救游淑慧選情，第一次剃光頭。（記者郭安家攝）

2018-11-21 12:21

〔記者郭安家／台北報導〕馬總統前副秘書長、台北市大安文山區議員候選人羅智強，連續兩天在國民黨副主席郝龍斌辦公室開記者會，今上午在媒體及直播網友見證下，剃光頭救選情，而這也是北市第一起「選舉落髮」；羅表示，一般選舉是「隨人顧性命」，這顆「向上光頭」是效法國民黨高雄市長候選人韓國瑜號召500位「光頭戰士」，也盼照亮國民黨內湖南港區候選人游淑慧，「投游淑慧就是投羅智強。」

羅智強飽受黨內同志「網內互打」質疑是「吸票機」，而他自參選以來一直力挺游淑慧，羅坦言妻子告訴他「做人要有義氣，所以剃光頭」。上午郝龍斌也當場剃第一刀，再由理髮師剃光光，羅直說第一次剃光頭、感覺「辣辣的」。而游淑慧則數度哽咽、流淚。

游淑惠表示，12年前郝龍斌剛擔任台北市長，羅智強曾短暫到市長室來過，後來就到馬英九那邊去，有段時間沒連繫，直到羅離開總統府後、遇到人生低潮，羅到美國巡迴演講、重新沉澱宣揚自己理念，她也才與羅重新連繫，很佩服羅美國巡迴一圈後重新找回勇氣、人生下一步，回台灣為正義而戰。

羅智表示，他不是拚自己個人勝選，盼帶動新政治改變，這場選舉很重要是，國民黨新戰將、真正有戰力的人能登上政治舞台，大家期待政治改變，但新力量如果沒有進入政壇，有戰力、深度、論述力的戰將如果沒進入政壇，怎麼觸動改變？他說，近期和游淑慧開記者會格外輕鬆，任何發言不完備地方，他不擔心沒有後援，因游論述力非常強。

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